Лаура Дальмайер: На последнем огневом рубеже была настоящая битва
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала свою победу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону.
- Я очень рада золотой медали. Пасьют – моя любимая гонка. После первого промаха я знала, что мне нужно закрывать все оставшиеся мишени, и поэтому не форсировала темп.
На последнем рубеже была настоящая битва. Два золота и серебро на старте турнира – это просто мечта. Думаю, что и в эстафете у нас будет шанс на победу, - рассказала Дальмайер.
Напомним, Лаура Дальмайер сегодня выиграла свое четвертое золото мировых первенств в карьере.
В 17:00 на старт гонки преследования с Хохфильцене выйдут мужчины.
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