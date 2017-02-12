Евгений Кречетов: Мы ищем клуб Дьякову, но если не найдем, он останется в «Динамо»

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов высказался о будущем защитника Виталия Дьякова.

«Он сейчас находится на сборе и поедет на третий сбор. Клуб мы ищем, но найдем или нет, не принципиально. У него контракт, мы выполняем свои обязательства, поэтому, если другой клуб не будет найден, он останется в «Динамо», – приводит ТАСС слова Кречетова.

Напомним, первую половину сезона 28-летний игрок обороны провел на правах аренды в «Томи» и забил один гол в 14 матчах премьер-лиги.

С 7 февраля Дьяков приступил к тренировкам с «Динамо», в который перешел в 2015 году из «Ростова».

Ранее Дьяков был на просмотре в «Анжи», но не перешел в клуб из Махачкалы из-за того, что бело-голубые затягивали процесс переговоров.

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