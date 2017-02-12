«Амкар» хочет купить защитника Грицаенко, но руководство «Луч-Энергии» не отвечает

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал, почему клуб не может оформить переход из «Луч-Энергии» защитника Алексея Грицаенко.

«Грицаенко был у нас на просмотре, и сейчас мы готовы его приобрести, - цитирует Маслова «Р-Спорт». - Футболист и сам хочет перейти, но мы не можем связаться с руководством «Луча-Энергии», направили им официальное письмо с готовностью заплатить за трансфер две недели назад, но так и не получили ответ. Пока не можем купить игрока, хотя готовы заплатить сразу одним платежом».

В этом сезоне 21-летний игрок в 24 матчах ФНЛ забил три мяча.