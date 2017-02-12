Ирина Старых: Буду готова пробежать любой этап эстафеты

Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала свое выступление на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.

- Третий рубеж мне сегодня дался очень тяжело. На последнем выстреле у меня закралась мысль, что его надо обязательно попасть, вспомнился спринт. Тогда я поняла, что надо только попадать этот последний выстрел. Долго обрабатывала, у меня уже начали трястись ноги, но я сработала его на ноль.

Я ровно отношусь ко всем дисциплинам. Но индивидуальная гонка – самая сложная, там самая длинная дистанция. В этой гонке нужно и стрелять, и бежать. На чемпионате мира нельзя быть на подиуме в индивидуальной гонке только за счет хорошей стрельбы.

В эстафете я бегала все этапы, кроме последнего. И не знаю, на какой поставят здесь, и поставят ли вообще в эстафету. Но я буду готова бежать любой этап, - цитирует Старых официальный сайт СБР.

Напомним, сегодня Ирина Старых финишировала четвертой в гонке преследования. Ранее спортсменка отбыла дисквалификацию за применение запрещенного препарата.



