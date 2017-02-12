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Эдуард Вартанян: Митрион будет навязывать Федору свой темп боя

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян считает, что Федор Емельяненко сделал выводы после боя с Фабио Мальдонадо.

19 февраля Последний император проведет бой против американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 172. По мнению букмекеров, Федор является фаворитом этого противостояния.

«Фаворитов выбирают букмекеры, я же буду поддерживать Федора. Сложно сказать, как завершится бой против Митриона. В ММА все может очень быстро закончится, учитывая уровень бойцов. Митрион опасен в ударной технике. Он будет пытаться навязывать свой темп и динамику боя. Что нужно Федору, чтобы победить? Не пропускать удары справа через руку. Я уверен, что Емельяненко сделал выводы после боя с Мальдонадо», - сказал Вартанян «Советскому спорту».

Федор — фаворит. Сравнительные характеристики Емельяненко и Митриона

«Советский спорт» сравнивает спортсменов по различных показателям. Федор — фаворит. Сравнительные характеристики Емельяненко и Митриона

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