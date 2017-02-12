Эдуард Вартанян: Митрион будет навязывать Федору свой темп боя

Ник Ленц: Даже не буду говорить, что писали мне российские фанаты. Ничего хорошего

Боец смешанного стиля Ник Ленц, которому 12 февраля предстоит провести бой против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 208 пожаловался на российских фанатов.