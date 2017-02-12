Брэд Треливинг: «Калгари» в эпицентре битвы, две следующие недели определят нашу политику на дедлайне

Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг объяснил, от чего будет зависеть политика клуб перед дедлайном.

«Сразу несколько команд в Западной конференции претендуют на попадание в плей-офф. Посмотрите на турнирную таблицу. Она каждый день меняется.

Мы сможем помочь себе, только если будем хорошо играть, будем набирать очки в ближайшие две недели. Мы в самом эпицентре битвы. То, как мы сыграем в следующие недели, определит нашу политику по отношению к дедлайну.

Многие клубы оказались в такой же ситуации. Я говорил с другими менеджерами, чтобы понять, каковы их планы. Получается, что многие думают точно так же. Все постоянно меняется. Команда выиграет пару матчей, и вот она уже собирается приобретать игроков на рынке. Проиграешь пару раз и уже можно решать, кого выставлять на обмен», – приводит слова Треливинга официальный сайт НХЛ.

«Калгари» отстает на одно очко от зоны wild card Западной конференции. В Тихоокеанском дивизионе «огоньки» идут на пятом месте, уступая занимающему третье место «Эдмонтону» семь очков.

Добавим, что запрет на обмены в НХЛ вступает в силу с 1 марта.