Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Бёрнли- : -Челси
Хоккей  Швеция- : -Финляндия
Хоккей  Россия2 : 2Чехия
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Атлетико- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Денис Юсков: Серебро чемпионата мира - очень хорошая мотивация перед Олимпиадой

Источник:  Р-СпортКомментарии

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков отметил, что отсутствие золота на чемпионате мира в южнокорейском Канныне добавит ему мотивации перед Олимпийскими играми.

Сегодня россиянин стал вторым на дистанции 1500 м, упустив шанс победить в четвертый раз подряд на чемпионате мира на этой дистанции.

«Это была моя лучшая «полуторка» в сезоне. Я сказал бы, что не я сегодня проиграл, а Кьелд (Нейс) выиграл. Он сегодня был быстрее. С другой стороны, этот результат очень и очень хорошая мотивация на следующий год перед Олимпиадой», - цитирует Юскова «Р-Спорт».

«В этом сезоне я один раз выиграл на Кубке мира, и то там Кьелда не было. Так что никаких сюрпризов. Все нормально, хотя, конечно, очень хотелось выиграть четвертый титул подряд на «полуторке», но серия прервалась», - добавил он.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юсков завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 1500 мРоссиянин Денис Юсков завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Канныне (Южная Корея).Голландский конькобежец Крамер стал чемпионом мира на дистанции 10 000 метров, Семериков – десятыйНа чемпионате мира по конькобежному спорту в Канныне (Южная Корея) состоялись соревнования на дистанции 10 000 метров у мужчин. Победу одержал голландский конькобежец Свен Крамер.Сергей Федоров: Без энхаэловцев Олимпиада осиротеетСергей Федоров: Без энхаэловцев Олимпиада осиротеетГлавный менеджер ЦСКА по селекции рассказал о грядущей Олимпиаде в Корее и подготовке армейцев к решающей стадии чемпионата.Женская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на ЧМЖенская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях с результатом 3.00,51.Мурашов – бронзовый призер чемпионата мира на дистанции 500 мРоссийский конькобежец Руслан Мурашов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира на дистанции 500 м, показав третье время - 34,76 секунды.Юсков, Елистратов, Заварзина. За кого болеть на выходных?Юсков, Елистратов, Заварзина. За кого болеть на выходных?«Советский спорт» составил гид – за кем следить и на кого надеяться в ближайшие три дня.Третьяк: Если НХЛ откажется, мы соберем нормальную сборную под Олимпиаду (видео)Третьяк: Если НХЛ откажется, мы соберем нормальную сборную под Олимпиаду (видео)Президент ФХР Владислав Третьяк дал эксклюзивное интервью обозревателю «Советского спорта».Взгляд из Канады: «Тех, кто провалит переговоры по Олимпиаде, надо расстрелять!»Взгляд из Канады: «Тех, кто провалит переговоры по Олимпиаде, надо расстрелять!»За год до старта Олимпиады мы изучаем, что пишут в Северной Америке о возможной поездке игроков НХЛ в Пхенчхан – случится ли это или нет?Крамер - 18-кратный чемпион мира на отдельных дистанцияхТрехкратный олимпийский чемпион голландец Свен Крамер выиграл чемпионат мира на дистанции 5000 м.Алексей Касатонов: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ, наши шансы вырастутАлексей Касатонов: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ, наши шансы вырастутГостем редакции «Советского спорта» стал легендарный хоккеист – президент квартала «Парк Легенд» Алексей Касатонов.Оргкомитет хочет видеть на ОИ-2018 всех «чистых» спортсменов, включая россиянПрезидент оргкомитета Пхенчхана-2018 Ли Хи-Бом сообщил, что организация на Олимпийских играх хочет видеть всех «чистых» спортсменов, в том числе и российских.Олег Знарок в интервью рассказал о плане «Б» под Олимпиаду (видео)Олег Знарок в интервью рассказал о плане «Б» под Олимпиаду (видео)Главный тренер сборной России Олег Знарок перед матчем с финнами в Санкт-Петербурге выступил на пресс-конференции.Роман Ротенберг: Даже если «Вашингтон» отпустит Овечкина на ОИ-2018, НХЛ может отменить это решениеВице-президент КХЛ Роман Ротенберг рассказал о ситуации с участием хоккеистов НХЛ в Олимпиаде-2018.Роман Ротенберг: Мы просто ждем решения от ИИХФ по ОлимпиадеПервый вице-президент ФХР Роман Ротенберг дал эксклюзивное интервью обозревателю «Советского спорта».Роман Ротенберг: IIHF будет ждать до последнего в вопросе участия игроков НХЛ на ОИПервый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что ФХР примет любое решение IIHF по вопросу участия хоккеистов НХЛ на Олимпиаду в Пхенчхане.Евгений Плющенко: На пятую Олимпиаду поеду, но не знаю, в каком качествеДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился планами относительно своего участия на Олимпиаде 2018 года.Валерий Каменский: Если НХЛ не отпустит игроков в Пхенчхан, это будет очень плохо для всего мирового хоккеяОлимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о ситуации с возможным неучастием игроков НХЛ на Играх-2018.Дмитрий Губерниев: Думать не хочется, что Россия может пропустить Олимпиаду-2018Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не хочет думать о том, что сборная России может пропустить Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее.Денис Юсков: Думаю, зрителям понравится олимпийский каток в КаннынеТрехкратный чемпион мира Денис Юсков поделился впечатлениями от олимпийского катка в южокорейском Канныне, где с 9 по 12 февраля пройдет мировое первенство по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.Павел Колобков: В Пхенчхане сборная России постарается повторить успех СочиМинистр спорта России Павел Колобков заявил, что сборная страны будет стараться повторить результат домашних Игр в Сочи-2014 на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.
Главные новости
Хоккей
Россия – Чехия. Онлайн
Конькобежный спорт
Денис Юсков: Серебро чемпионата мира - очень хорошая мотивация перед Олимпиадой
MMA
Эдуард Вартанян: Митрион будет навязывать Федору свой темп боя
Биатлон
Ирина Старых: Буду готова пробежать любой этап эстафеты
Футбол
«Амкар» хочет купить защитника Грицаенко, но руководство «Луч-Энергии» не отвечает
Футбол
Евгений Кречетов: Мы ищем клуб Дьякову, но если не найдем, он останется в «Динамо»
Биатлон
Лаура Дальмайер: На последнем огневом рубеже была настоящая битва
Биатлон
Дарья Домрачева: Рассматривала гонку преследования как хорошую тренировку
Конькобежный спорт
Юсков завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 1500 м
Биатлон
Ирина Старых: Как я обогнала Макарайнен? Просто неслась!
все новости
Денис Юсков
Денис Юсковвсе новости
ОИ-2018
ОИ-2018
Чемпионат мира по конькобежному спорту
Чемпионат мира по конькобежному спорту