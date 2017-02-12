Денис Юсков: Серебро чемпионата мира - очень хорошая мотивация перед Олимпиадой

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков отметил, что отсутствие золота на чемпионате мира в южнокорейском Канныне добавит ему мотивации перед Олимпийскими играми.

Сегодня россиянин стал вторым на дистанции 1500 м, упустив шанс победить в четвертый раз подряд на чемпионате мира на этой дистанции.

«Это была моя лучшая «полуторка» в сезоне. Я сказал бы, что не я сегодня проиграл, а Кьелд (Нейс) выиграл. Он сегодня был быстрее. С другой стороны, этот результат очень и очень хорошая мотивация на следующий год перед Олимпиадой», - цитирует Юскова «Р-Спорт».

«В этом сезоне я один раз выиграл на Кубке мира, и то там Кьелда не было. Так что никаких сюрпризов. Все нормально, хотя, конечно, очень хотелось выиграть четвертый титул подряд на «полуторке», но серия прервалась», - добавил он.