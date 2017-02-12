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Георгий Тигиев: Все хотят оказаться в «Спартаке»

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев высказался о возможном переходе в «Спартак».

«Ну, у кого нет желания играть в «Спартаке»? Думаю, все хотят там оказаться. Но пока я остаюсь игроком «Анжи» и лечу с командой на третий сбор. Они договариваются с моим агентом, я сам деталей не знаю, я жду его», – приводит ТАСС слова Тигиева.

Напомним, в конце декабря прошлого года «Анжи» объявил о смене курса и ставке на воспитанников дагестанского футбола. В связи с этим клуб заявил о необходимости продажи ведущих игроков.

21-летний Тигиев дебютировал в премьер-лиге в сезоне 2014/2015 в составе «Торпедо», а в следующее межсезонье перешел в «Анжи».

В нынешнем сезоне на счету Тигиева 14 матчей в премьер-лиге.

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