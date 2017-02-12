Альваро Мората: Победить «Наполи» будет особенно приятно из-за моего прошлого в «Ювентусе»

Форвард «Реала» Альваро Мората, выступавший два года в «Ювентусе», высказался о матчах с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я не итальянец, но я полностью выкладывался, играя в форме «бьянконери». Я хотел остаться в клубе на многие годы. Но в «Ювентусе» знали, что единственной проблемой было то, что я с детства мечтал о «Реале». Без опции об обратном выкупе я бы ни за что не покинул Турин.

Я скучаю по партнерам по «Ювентусу»: Бонуччи, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио, Буффон – все они очень помогли мне в «Ювентусе». Если бы я не почувствовал хорошее отношение в раздевалке, у меня бы ничего не получилось.

Мы не можем дождаться матчей с «Наполи». Они очень хорошо держат мяч, а их атакующее трио Кальехон, Гамшик, Иньсинье – очень опасно. А еще есть Паволетти и Милик, которые также будут идти вперед. «Наполи» – отличная команда, в этом году они не борются за победу в чемпионате, поэтому могут лучше выступить в Европе.

Они могут обыграть нас, а мы – их. В этом прелесть Лиги чемпионов. Я всегда хочу побеждать. Но могу признать, что выиграть у «Наполи» для меня будет особенно приятно из-за моего прошлого в «Ювентусе», – приводит Football Italia слова Мораты.

Напомним, первый матч «Реал» и «Наполи» проведут 15 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Ответный – 7 марта на «Сан-Паоло» в Неаполе.