Сборная России, обыграв Чехию, досрочно стала победителем Евротура сезона 2016/17
Сборная России в Гетеборге взяла верх над командой Чехии (4:2) в своем заключительном матче Шведских игр - третьего этапа Еврохоккейтура.
В составе команды Олега Знарка отличились Сергей Шумаков, Анатолий Голышев и Максим Шалунов (дважды), у чехов - Радан Ленц и Лукаш Радил.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Таким образом, россияне, выиграв все три игры на турнире, не только стали его победителями, но и досрочно выиграли Евротур сезона 2016/17. В общей таблице они набрали 24 очка после 9 матчей и стали недосягаемыми для ближайших преследователей чехов (12 баллов). В апреле пройдет последний этап Евротура - Чешские игры.
Матч
Россия - Чехия - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы:
Шумаков (Шалунов), 11:40 (1:0 - бол.). Ленц 21:33 (1:1). Радил (Полашек), 31:25 (1:2 - бол.). Голышев (Ткачёв, Капризов), 35:30 (2:2). Шалунов (Шумаков), 46:23 (3:2 - бол.). Шалунов (Шумаков), 54:14 (4:2).
Место и дата
12 февраля 14:00, Скандинавиум, Онлайн-трансляция