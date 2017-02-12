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Сборная России, обыграв Чехию, досрочно стала победителем Евротура сезона 2016/17

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная России, обыграв Чехию, досрочно стала победителем Евротура сезона 2016/17
Источник: Reuters

Сборная России в Гетеборге взяла верх над командой Чехии (4:2) в своем заключительном матче Шведских игр - третьего этапа Еврохоккейтура.

В составе команды Олега Знарка отличились Сергей Шумаков, Анатолий Голышев и Максим Шалунов (дважды), у чехов - Радан Ленц и Лукаш Радил.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Таким образом, россияне, выиграв все три игры на турнире, не только стали его победителями, но и досрочно выиграли Евротур сезона 2016/17. В общей таблице они набрали 24 очка после 9 матчей и стали недосягаемыми для ближайших преследователей чехов (12 баллов). В апреле пройдет последний этап Евротура - Чешские игры.

Матч

Россия - Чехия - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы:

Шумаков (Шалунов), 11:40 (1:0 - бол.). Ленц 21:33 (1:1). Радил (Полашек), 31:25 (1:2 - бол.). Голышев (Ткачёв, Капризов), 35:30 (2:2). Шалунов (Шумаков), 46:23 (3:2 - бол.). Шалунов (Шумаков), 54:14 (4:2).

Место и дата

12 февраля 14:00, Скандинавиум, Онлайн-трансляция

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