«Вильярреал» и «Малага» сыграли вничью
Матч 22-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом»
и «Малагой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Гостей ударом головой вперед вывел Шарлес. Хозяева
отыгрались благодаря пенальти, который реализовал Бруно Сориано.
«Вильярреал» набрал 36 очков и занимает шестое место в
чемпионате Испании. У «Малаги» 23 очка и 14-е место.
Чемпионат Испании. Примера
22-й тур
Матч
Вильярреал - Малага - 1:1 (0:1)
Голы
Шарлес 14 (0:1). Сориано Б. 61 (1:1 - пен.).
Состав
Вильярреал: Асенхо, Гонсалес А., Хосе Анхель, Руис, Марио, Сориано Б., Тригерос (Эрнандес, 82), дос Сантос, Сориано Р., Лопес (Бакамбу, 69), Сансоне (Кастильехо, 77)
Малага: Камени, Демичелис, Торрес, Росалес, Кастро (Онтиверос, 82), Форналс, Камачо, Кеко (Родригес, 62), Шарлес
Предупреждения:
нет - Шарлес, 56; Камачо, 56; Кеко, 58; Демичелис, 61; Дуда, 81
Удаления:
Сориано Р., 72 - нет
Судья:
Виканди Гарридо Иньяки (Испания)
Место и дата
12 февраля 14:00, Мадригал, Онлайн-трансляция