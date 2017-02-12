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«Вильярреал» и «Малага» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 22-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Малагой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Гостей ударом головой вперед вывел Шарлес. Хозяева отыгрались благодаря пенальти, который реализовал Бруно Сориано.

«Вильярреал» набрал 36 очков и занимает шестое место в чемпионате Испании. У «Малаги» 23 очка и 14-е место.

Чемпионат Испании. Примера

22-й тур

Матч

Вильярреал - Малага - 1:1 (0:1)

Голы

Шарлес 14 (0:1). Сориано Б. 61 (1:1 - пен.).

Состав

Вильярреал: Асенхо, Гонсалес А., Хосе Анхель, Руис, Марио, Сориано Б., Тригерос (Эрнандес, 82), дос Сантос, Сориано Р., Лопес (Бакамбу, 69), Сансоне (Кастильехо, 77)

Малага: Камени, Демичелис, Торрес, Росалес, Кастро (Онтиверос, 82), Форналс, Камачо, Кеко (Родригес, 62), Шарлес

Предупреждения:

нет - Шарлес, 56; Камачо, 56; Кеко, 58; Демичелис, 61; Дуда, 81

Удаления:

Сориано Р., 72 - нет

Судья:

Виканди Гарридо Иньяки (Испания)

Место и дата

12 февраля 14:00, Мадригал, Онлайн-трансляция

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