Джин Хаас: Мы можем подняться на одну-две позиции в новом сезоне
Владелец команды «Хаас»
Джин Хаас рассказал о целях коллектива на 2017 год.
«Я
думаю, что мы очень успешно вступили в Ф-1. Мы добились всех поставленных
целей. Скажу, что результаты на старте кампании и вовсе превзошли все наши
ожидания.
Честно
говоря, я был удивлен тому, что нам удалось добыть очки в первой же гонке. В
Мельбурне мы финишировали шестыми. Это неслыханно, чтобы команда-новичок
набирала такие очки в своем дебютном Гран-при. Более того, считаю, что гонка в
Мельбурне стала лучшим событием для «Хааса» в 2016-м
Если мы сможем выступать
чуточку лучше, ведь наша бизнес-модель позволяет нам работать более эффективно,
мы можем подняться на одну-две позиции»,- цитирует Хааса Autosport.
В прошлом сезоне «Хаас»
занял восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 29 очков.