Джин Хаас: Мы можем подняться на одну-две позиции в новом сезоне

Владелец команды «Хаас» Джин Хаас рассказал о целях коллектива на 2017 год.

«Я думаю, что мы очень успешно вступили в Ф-1. Мы добились всех поставленных целей. Скажу, что результаты на старте кампании и вовсе превзошли все наши ожидания.

Честно говоря, я был удивлен тому, что нам удалось добыть очки в первой же гонке. В Мельбурне мы финишировали шестыми. Это неслыханно, чтобы команда-новичок набирала такие очки в своем дебютном Гран-при. Более того, считаю, что гонка в Мельбурне стала лучшим событием для «Хааса» в 2016-м

Если мы сможем выступать чуточку лучше, ведь наша бизнес-модель позволяет нам работать более эффективно, мы можем подняться на одну-две позиции»,- цитирует Хааса Autosport.

В прошлом сезоне «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 29 очков.