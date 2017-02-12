Денис Тихомиров: Заварзина тянет за собой всю команду

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров оценил выступление российской сноубордистки Алены Заварзиной на этапе Кубка мира в Пхенчхане. На олимпийской трассе 27-летняя Заварзина заняла первое место в параллельном гигантском слаломе и лидирует в зачете Кубка мира в этой дисциплине.

«Алена выступила в Южной Корее очень хорошо, она умеет принимать тактически верные решения по состоянию трассы. Заварзина – молодец. Конечно, победы придают уверенности. Сейчас Заварзина очень сильна и тянет за собой всю команду, но хотелось бы, чтобы и молодежь выстреливала, потому что пока других спортсменок не видно», – приводит ТАСС слова Тихомирова.

В зачете по параллельному гигантскому слалому Заварзина опережает на 400 очков Патрицию Куммер из Швейцари.

Следующий этап в параллельном гигантском слаломе пройдет 4 марта в Турции.