«Барселоне» разрешат подписать нового игрока на замену Видалю

Защитник «Барселоны» Алеиш Видаль выбыл до конца сезона. В связи с этим Ла Лига пойдет на уступке команде.

Как сообщает Marca, «Барселоне» разрешат подписать игрока из чемпионата Испании или игрока, который сейчас является свободным агентом. Таким образом, это не будет защитник «Шахтера» Дарио Срна, о возможном переходе которого сообщалось ранее.

Защитник «Барселоны» Алеиш Видаль в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (6:0) получил серьезную травму лодыжки и выбыл, как минимум на пять месяцев. Таким образом, он пропустит остаток сезона.



