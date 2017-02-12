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Голы Наингголана и Джеко принесли «Роме» победу над «Кротоне»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Кротоне» дома уступил «Роме» (0:2) в 24-м туре чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Раджа Наингголан (40-я минута) и Эдин Джеко (77-я).

В начале матча Джеко не реализовал пенальти.

Римский клуб с 53 очками вернулся на второе место, его сегодняшний соперник с 13 баллами - на 19-й строчке.

В следующем туре «Рома» 19 февраля примет «Торино», а «Кротоне» днем ранее сыграет в гостях с «Аталантой».

Матч

Кротоне - Рома - 0:2 (0:1)

Голы

Наингголан 40 (0:1). Джеко 77 (0:2).

Состав

Кротоне: Кордаз, Феррари, Чеккерини, Рози, Месба (Сампиризи, 55), Дассен (Тротта, 76), Крисетиг, Капецци, Тонев (Налини, 81), Фалькинели

Рома: Щесны, Бруно Перес (Руй, 88), Манолас, Рюдигер, Фацио, Эмерсон, Наингголан (Перотти, 90), Салах (Де Росси, 80), Паредес, Строотман, Джеко

Незабитые пенальти

Джеко (Рома), 17

Судья:

Кармин Руссо (Италия)

Место и дата

12 февраля 14:30, Эцио Шида, Онлайн-трансляция

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