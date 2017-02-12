Голы Наингголана и Джеко принесли «Роме» победу над «Кротоне»
«Кротоне» дома уступил «Роме» (0:2) в 24-м туре чемпионата Италии.
В составе победителей отличились Раджа Наингголан (40-я минута) и Эдин Джеко (77-я).
В начале матча Джеко не реализовал пенальти.
Римский клуб с 53 очками вернулся на второе место, его сегодняшний соперник с 13 баллами - на 19-й строчке.
В следующем туре «Рома» 19 февраля примет «Торино», а «Кротоне» днем ранее сыграет в гостях с «Аталантой».
Матч
Голы
Наингголан 40 (0:1). Джеко 77 (0:2).
Состав
Кротоне: Кордаз, Феррари, Чеккерини, Рози, Месба (Сампиризи, 55), Дассен (Тротта, 76), Крисетиг, Капецци, Тонев (Налини, 81), Фалькинели
Рома: Щесны, Бруно Перес (Руй, 88), Манолас, Рюдигер, Фацио, Эмерсон, Наингголан (Перотти, 90), Салах (Де Росси, 80), Паредес, Строотман, Джеко
Незабитые пенальти
Джеко (Рома), 17
Судья:
Кармин Руссо (Италия)
Место и дата
12 февраля 14:30, Эцио Шида, Онлайн-трансляция