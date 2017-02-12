Алена Заварзина: Трасса в Пхенчхане отличная, чем-то напоминает Сочи

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Алена Заварзина рассказала об олимпийской трассе в Пхенчхане, на которой в воскресенье она заняла первое место на этапе Кубка мира в параллельном гигантском слаломе.

«Склон здесь отличный, снег хороший, обстановка тоже. Единственное – что холодно, но это ни от кого не зависит. Живется нам хорошо. Разве что вакс-кабины расположили в негуманном месте, далеко до них идти.

Трасса отличная, я считаю. Жаль, что на старте нет солнца, но рельеф хороший, склон нравится. Чем-то напоминает Сочи, может, чуть попроще. Думала, что трасса будет покруче, но в любом случае уровень у нее достойный, и упрощать ее не надо», – приводит «Р-Спорт» слова Заварзиной.

27-летняя Заварзина лидирует в зачете в параллельном гигантском слаломе, опережая на 400 очков Патрицию Куммер из Швейцари. Следующий этап пройдет 4 марта в Турции.