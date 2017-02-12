Нико Хюлькенберг: Меня не слишком заботит тема лидерства в команде

Новичок команды «Рено» Нико Хюлькенберг заявил, что он не стремится быть лидером.

«Если честно, это не так уж и важно. СМИ преувеличили роль лидерства в команде. Что это вообще такое — быть лидером коллектива? Не важно, лидер вы или нет, вы всё равно хотите быть впереди и обойти своего напарника.

Куда важнее помогать команде добиваться успеха, развивать ее и самому развиваться. Кто бы ни был моим напарником, я должен его опередить. Меня не шибко заботит тема лидерства — с кем бы я ни работал бок о бок, я думаю в первую очередь о себе», - цитирует Хюлькенберга Autosport.



