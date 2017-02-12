Александр Педусон: Федору Емельяненко не нужно «рубиться» с Митрионом
Российский боец смешанного стиля Александр Педусон считает, что Федор Емельяненко является фаворитом в поединке против американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 172, который состоится 19 февраля.
«На мой взгляд, Федор Емельяненко является фаворитом в этом поединке. Бой должен закончиться досрочно. Митрион — быстрый боец для тяжелого веса. Из 11 его побед десять закончились нокаутами. Однако, у него большой проблем в борьбе. В этом плане Федор намного сильнее. Для Емельяненко главное — не «рубиться» с Мэттом, а перевести его в партер. Заканчивать поединок нужно в борьбе. Емельяненко нужно переиграть соперника. Нас ждет очень интересный поединок», - сказал Педусон «Советскому спорту».
«Советский спорт» сравнивает спортсменов по различных показателям. Федор — фаворит. Сравнительные характеристики Емельяненко и Митриона
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