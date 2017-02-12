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Лига ACB внедряет допинг-контроль: два бойца уличены в применении запрещенных препаратов

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская промоутерская компания ACB получила результаты медицинских анализов, которые были взяты у пяти бойцов на турнире ACB 50.

Эти анализы показали, что двое спортсменов применяли запрещенные препараты.

Так как допинг-тесты только вводятся в российском ММА, то до 1 июля никакх санкций к бойцам применено не будет. До начала второго полугодия 2017 года им нужно будет очиститься от допинга.

По словам руководства ACB такие тесты будут проводится регулярно на всех последующих турнирах ACB и к началу второго полугодия будет введен обязательный допинг-контроль для всех бойцов.

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