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Словенка Штуец стала чемпионкой мира по скоростному спуску, Прокопьева – 27-я

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по горнолыжному спорту в Санкт-Морице (Швейцария) завершились соревнования по скоростному спуску у женщин. Победу одержала словенка Илька Штуец.

В тройку лучших также попали австрийка Штефани Венье и американка Линдси Вонн. Россиянка Александра Прокопьева заняла 27-е место.

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира

Санкт-Мориц (Швейцария)

Женщины. Скоростной спуск

 1. Илька Штуец (Словения) 1.32,85

2. Штефани Венье (Австрия) 1.33,25

3. Линдси Вонн (США) 1.33,30…

27. Александра Прокопьева (Россия)  1.35,46

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