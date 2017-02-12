Словенка Штуец стала чемпионкой мира по скоростному спуску, Прокопьева – 27-я
На чемпионате мира по горнолыжному спорту в Санкт-Морице (Швейцария) завершились
соревнования по скоростному спуску у женщин. Победу одержала словенка Илька Штуец.
В тройку лучших также
попали австрийка Штефани Венье и американка Линдси Вонн. Россиянка Александра
Прокопьева заняла 27-е место.
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира
Санкт-Мориц (Швейцария)
Женщины. Скоростной спуск
1. Илька Штуец (Словения) 1.32,85
2. Штефани Венье (Австрия) 1.33,25
3. Линдси Вонн (США) 1.33,30…
27. Александра Прокопьева (Россия) 1.35,46
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