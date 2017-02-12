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Семен Елистратов: В Минске не выступаю из-за простуды, но к чемпионату мира восстановлюсь

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный абсолютный чемпион Европы по шорт-треку Семен Елистратов рассказал, почему не стартовал на заключительном этапе Кубка мира в Минске.

Соревнования в белорусской столице завершаются сегодня. Елистратов, даже не выступая на этом этапе, досрочно стал лучшим среди российских спортсменов, добыв шесть медалей (три бронзы и серебро на 1500 м, серебро на 500 м и 1000 м) и став третьим в общем зачете на 1500 м.

«Я не выступаю из-за простуды, но к чемпионату мира восстановлюсь, - цитирует Елистратова «Р-Спорт». – Выводов о выступлении на Кубке мира я бы пока не делал, так как нахожусь в предвкушении чемпионата мира. Вот отбегу в Роттердаме, тогда и поговорим».

Мировое первенство пройдет 10-12 марта в Роттердаме.

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