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Бьорндален поздравил Домрачеву с серебром на чемпионате мира

Источник:  FacebookКомментарии

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поздравил свою супругу, белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву с серебряной медалью в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).

«Поздравляем тебя, мама! Мы гордимся тобой! Ксения и Уле», - написал Бьорндален на своей странице в Facebook. Напомним, что дочь Бьорндалена и Домрачевой зовут Ксения.

Выиграла гонку немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира.

Гонка преследования. Женщины. 10 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 28.02,3 (1 промах).
2. Дарья Домрачева (Беларусь) — +11,6 (0).
3. Габриэла Коукалова (Чехия) — +16,6 (3).
4. Ирина Старых (Россия) — +35,9 (0).
5. Жюстин Браза (Франция) — +36,1 (1).
6. Мари Дорен-Абер (Франция) — +36,3 (3).
7. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +37,2 (1).
8. Анастасия Меркушина (Украина) — +48,5 (0).
9. Селия Эмони (Франция) — +57,7 (2).
10. Доротея Вирер (Италия) — +1.02,9 (3)…
18. Татьяна Акимова (Россия) — +1.35,4 (3)…
24. Светлана Слепцова (Россия) — +1.50,6 (2)…
39. Ирина Услугина (Россия) — +2.39,8 (4).

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