Бьорндален поздравил Домрачеву с серебром на чемпионате мира
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поздравил свою
супругу, белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву с серебряной медалью в гонке
преследования на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).
«Поздравляем тебя,
мама! Мы гордимся тобой! Ксения и Уле», - написал Бьорндален на своей
странице в Facebook. Напомним, что дочь Бьорндалена и Домрачевой зовут Ксения.
Выиграла
гонку немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.
Хохфильцен (Австрия)
Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины.
10 км
1. Лаура Дальмайер
(Германия) — 28.02,3 (1 промах).
2. Дарья Домрачева (Беларусь) — +11,6 (0).
3. Габриэла Коукалова (Чехия) — +16,6 (3).
4. Ирина Старых (Россия) — +35,9 (0).
5. Жюстин Браза (Франция) — +36,1 (1).
6. Мари Дорен-Абер (Франция) — +36,3 (3).
7. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +37,2 (1).
8. Анастасия Меркушина (Украина) — +48,5 (0).
9. Селия Эмони (Франция) — +57,7 (2).
10. Доротея Вирер (Италия) — +1.02,9 (3)…
18. Татьяна Акимова (Россия) — +1.35,4 (3)…
24. Светлана Слепцова (Россия) — +1.50,6 (2)…
39. Ирина Услугина (Россия) — +2.39,8 (4).