Американец Мантиа победил в масс-старте на ЧМ по конькобежному спорту, Семериков - последний

На чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Канныне (Южная Корея) состоялись соревнования по масс-старту. Российские спортсмены не сумели войти в число призеров.

У женщин победила Бо Рюм Ким из Южной Кореи. У мужчин чемпионом стал американец Джой Мантиа. Россиянин Данила Семериков занял последнее, 24-е место.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Каннын (Южная Корея)

Мужчины. Масс-старт

1. Джой Мантиа (США)

2. Алексис Контен (Франция)

3. Оливье Жан (Канада)…

24. Данила Семериков (Россия)

Женщины. Масс-старт

1. Бо Рюм Ким (Южная Корея)

2. Нана Такаги (Япония)

3. Хизер Бергсма (США)