Американец Мантиа победил в масс-старте на ЧМ по конькобежному спорту, Семериков - последний
На чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных
дистанциях в Канныне (Южная Корея) состоялись соревнования по
масс-старту. Российские спортсмены не сумели войти в число призеров.
У женщин
победила Бо Рюм Ким
из Южной Кореи. У мужчин чемпионом стал американец Джой Мантиа. Россиянин
Данила Семериков занял последнее, 24-е место.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Каннын
(Южная Корея)
Мужчины. Масс-старт
1. Джой Мантиа (США)
2. Алексис Контен (Франция)
3. Оливье Жан (Канада)…
24. Данила Семериков (Россия)
Женщины. Масс-старт
1. Бо Рюм Ким (Южная Корея)
2. Нана Такаги (Япония)
3. Хизер Бергсма (США)
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