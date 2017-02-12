Фуркад выиграл гонку преследования на чемпионате мира, Шипулин - четвертый
На чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоялась гонка преследования у мужчин. Победу в ней одержал французский биатлонист Мартен Фуркад.
В тройку лучших также попали норвежцы Йоханнес Бе и Уле-Эйнар Бьорндален. Лучший среди россиян Антон Шипулин пришел к финишу четвертым.
Биатлон. Чемпионат мира
Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования.
Мужчины
1. Мартен Фуркад (Франция) 30.16,9 (1)
2. Йоханнес Бе (Норвегия) + 22,8 (3)
3. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) + 25,6 (1)
4. Антон Шипулин (Россия) + 33,6 (1)
5. Онджей Моравец (Чехия) + 34,0 (2)
6. Лоуэл Бэйли (США) + 34,7 (1)
7. Красимир Анев (Болгария) + 38,3 (1)
8. Юлиан Эберхард (Австрия) + 48,1 (3)
9. Тарьей Бе (Норвегия) + 52,3 (2)
10. Симон Шемпп (Германия) + 52,3 (3)
11. Бенедикт Долль (Германия) + 1.05,1 (3)...
20. Евгений Гараничев (Россия) + 1.48,9 (4)...
39. Антон Бабиков (Россия) + 3.05,9 (4)
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию гонки.