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Олег Знарок: В этой сборной есть те, кто поедет на чемпионат мира

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной России Олег Знарок подвел итог выступления команды на Шведских играх.

Сегодня россияне, обыграв сборную Чехии (4:2), не только выиграли шведский этап Евротура, но и досрочно гарантировали себе первое место в турнире в сезоне-2016/17.

«Эта победа ничего не означает, - цитирует Знарка «Р-Спорт». - Я думаю, что желание огромное попасть на чемпионат мира, они все отдаются. Мастерства может не хватать, но желание бьет через край, поэтому бьются, играют по заданию. Думаю, здесь есть те, кто поедет на чемпионат мира. Сколько? Не скажу. Это этап подготовки к чемпионату мира. Что там будет, я все равно вам не скажу».

«Мы готовились к каждому матчу, делали нарезки. Команды разные, играют в разную тактику, - продолжил Знарок. - Заставляли ребят играть по тому плану, который был подготовлен к каждому матчу. Аналитический штаб играет очень большую роль. Например, уже вчера после игры ребятам были разосланы моменты, которые мы хотим видеть. Ребята сами посмотрели, и к собранию они были готовы и знали, что от кого нужно».

Матч

Россия - Чехия - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы:

Шумаков (Шалунов), 11:40 (1:0 - бол.). Ленц 21:33 (1:1). Радил (Полашек), 31:25 (1:2 - бол.). Голышев (Ткачёв, Капризов), 35:30 (2:2). Шалунов (Шумаков), 46:23 (3:2 - бол.). Шалунов (Шумаков), 54:14 (4:2).

Место и дата

12 февраля 14:00, Скандинавиум, Онлайн-трансляция

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