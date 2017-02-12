Олег Знарок: У этих ребят огромное желание попасть на чемпионат мира

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над чехами в Гетеборге (4:2).

- Впервые в этом сезоне была сделана ставка на молодежь, и вы победили в этом турнире… - начал вопрос корреспондент.

- Впервые? – изумился Знарок.

- Имею в виду, что в целом за сезон. На два этапа привозите молодых ребят. Выиграли все матчи, победили в Евротуре уже в феврале. Что это означает?

- Ничего не означает. Что это может означать? – отрезал Знарок.

- Просто у вас такая талантливая молодежь? Или она настолько мотивированная?

- Я думаю, что у ребят огромное желание попасть на чемпионат мира. Вот они и бьются, отдаются игре.