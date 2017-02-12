Олег Знарок: У этих ребят огромное желание попасть на чемпионат мира
Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал
победу над чехами в Гетеборге (4:2).
- Впервые в этом сезоне была сделана ставка на молодежь, и
вы победили в этом турнире… - начал вопрос корреспондент.
- Впервые? – изумился Знарок.
- Имею в виду, что в целом за сезон. На два этапа привозите
молодых ребят. Выиграли все матчи, победили в Евротуре уже в феврале. Что это
означает?
- Ничего не означает. Что это может означать? – отрезал
Знарок.
- Просто у вас такая талантливая молодежь? Или она настолько
мотивированная?
- Я думаю, что у ребят огромное желание попасть на чемпионат мира. Вот они и бьются, отдаются игре.
Матч
Россия - Чехия - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы:
Шумаков (Шалунов), 11:40 (1:0 - бол.). Ленц 21:33 (1:1). Радил (Полашек), 31:25 (1:2 - бол.). Голышев (Ткачёв, Капризов), 35:30 (2:2). Шалунов (Шумаков), 46:23 (3:2 - бол.). Шалунов (Шумаков), 54:14 (4:2).
Место и дата
12 февраля 14:00, Скандинавиум, Онлайн-трансляция