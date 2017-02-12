«Локомотив» отказался от Колкера

«Локомотив» прервал переговоры о переходе из «Куинз Парк Рейнджерс» защитника Стивена Колкера, сообщает The Sun.

25-летний англичанин должен был перейти в российский клуб на правах аренды, однако сделка не состоится. Недавно бртанские СМИ сообщили, что Колкер устроил пьяный дебош в Лондоне, за что был оштрафован.

Колкер - воспитанник «Тоттенхэма». В «Куинз Парк Рейнджерс» защитник находится с 2014 года. Вторую половину прошлого сезона провел в аренде в «Ливерпуле». В этом сезоне сыграл за «КПР» в чемпионшипе - втором по силе английском дивизионе 14 матчей.