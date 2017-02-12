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Олег Знарок: Может, этим игрокам не хватает мастерства, зато желание бьет через край

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над чехами в Гетеборге (4:2).

- То есть никак никого не должно удивлять, что молодые парни приезжают в Хельсинки, в Гетеборг, выигрывают все матчи, а вроде бы основной состав становится только вторым в Москве?

- Я уже это объяснил. Может, им мастерства не хватает. Зато желание бьет через край. Вот парни и сражаются, играют по заданию.

- Не приходит ли мысль, что может, и на чемпионат мира можно отвезти такую команду?

- Да ничего не приходит! Когда будет чемпионат мира, тогда и придет. Пока это этап подготовки. А какие мысли приходят – я вам об этом все равно не скажу.

- К третьему матчу Шведских Игр раскачались ребята из «Сибири», создали три гола.

- Да, неплохо сыграли.

- А почему Окулова посадили на лавку?

- Потому что хотели укрепить центральную зону этого звена.

Матч

Россия - Чехия - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы:

Шумаков (Шалунов), 11:40 (1:0 - бол.). Ленц 21:33 (1:1). Радил (Полашек), 31:25 (1:2 - бол.). Голышев (Ткачёв, Капризов), 35:30 (2:2). Шалунов (Шумаков), 46:23 (3:2 - бол.). Шалунов (Шумаков), 54:14 (4:2).

Место и дата

12 февраля 14:00, Скандинавиум, Онлайн-трансляция

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