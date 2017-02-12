Олег Знарок: Решение о поездке скаутов в Америку примем в конце февраля

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над чехами в Гетеборге (4:2).

- Будет ли поездка селекционеров сборной за океан, как в прошлом году?

- Планировали, но пока ясности нет. Решим до конца февраля. Посмотрим, какой там будет расклад.

- Это связано с решением по Олимпиаде?

- Конечно, да.

- А нужно ли ехать? Ведь хоккеистов из НХЛ можно смотреть и дома по телевизору.

- Есть возможность и по телевизору посмотреть, но еще есть общение с игроками.