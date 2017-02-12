Олег Знарок: Решение о поездке скаутов в Америку примем в конце февраля
Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал
победу над чехами в Гетеборге (4:2).
- Будет ли поездка селекционеров сборной за океан, как в прошлом году?
- Планировали, но пока ясности нет. Решим до конца февраля.
Посмотрим, какой там будет расклад.
- Это связано с решением по Олимпиаде?
- Конечно, да.
- А нужно ли ехать? Ведь хоккеистов из НХЛ можно смотреть и
дома по телевизору.
- Есть возможность и по телевизору посмотреть, но еще есть общение с игроками.
Матч
Россия - Чехия - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы:
Шумаков (Шалунов), 11:40 (1:0 - бол.). Ленц 21:33 (1:1). Радил (Полашек), 31:25 (1:2 - бол.). Голышев (Ткачёв, Капризов), 35:30 (2:2). Шалунов (Шумаков), 46:23 (3:2 - бол.). Шалунов (Шумаков), 54:14 (4:2).
Место и дата
12 февраля 14:00, Скандинавиум, Онлайн-трансляция