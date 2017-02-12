«Челси» не смог обыграть «Бернли» (фото)
«Бернли» дома сыграл вничью с «Челси» (1:1) в 25-м туре чемпионата Англии.
Гости открыли счет на 7-й минуте - это сделал Педро Родригес. Однако в середине первого тайма Роберт Брэйдли восстановил равенство.
Лондонский клуб с 60 очками продолжает лидировать в таблице АПЛ, на десять баллов опережая «Тоттенхэм» и «Арсенал». Его сегодняшний соперник с 30 очками - на 12-й строчке.
В следующем туре «Челси» 25 февараля примет «Суонси», а «Бернли» в тот же день сыграет на выезде с «Халл Сити».
Матч
Голы
Педро 7 (0:1). Брэйди 24 (1:1).
Состав
Бёрнли: Хитон, Кин, Лоутон, Уорд, Ми, Бартон, Вествуд, Бойд, Брэйди (Эрфилд, 65), Барнс, Грэй (Воукс, 82)
Челси: Куртуа, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Азар, Канте, Мозес (Виллиан, 72), Матич (Фабрегас, 67), Коста, Педро (Батшуайи, 87)
Предупреждения:
Вествуд, 69; Лоутон, 77; Бартон, 88 - Луиз, 75; Фабрегас, 89
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
12 февраля 16:30, Терф Мур, Онлайн-трансляция