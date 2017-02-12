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«Челси» не смог обыграть «Бернли» (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Челси» не смог обыграть «Бернли» (фото)
Источник: Reuters

«Бернли» дома сыграл вничью с «Челси» (1:1) в 25-м туре чемпионата Англии.

Гости открыли счет на 7-й минуте - это сделал Педро Родригес. Однако в середине первого тайма Роберт Брэйдли восстановил равенство.

Лондонский клуб с 60 очками продолжает лидировать в таблице АПЛ, на десять баллов опережая «Тоттенхэм» и «Арсенал». Его сегодняшний соперник с 30 очками - на 12-й строчке.

В следующем туре «Челси» 25 февараля примет «Суонси», а «Бернли» в тот же день сыграет на выезде с «Халл Сити».

Матч

Бёрнли - Челси - 1:1 (1:1)

Голы

Педро 7 (0:1). Брэйди 24 (1:1).

Состав

Бёрнли: Хитон, Кин, Лоутон, Уорд, Ми, Бартон, Вествуд, Бойд, Брэйди (Эрфилд, 65), Барнс, Грэй (Воукс, 82)

Челси: Куртуа, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Азар, Канте, Мозес (Виллиан, 72), Матич (Фабрегас, 67), Коста, Педро (Батшуайи, 87)

Предупреждения:

Вествуд, 69; Лоутон, 77; Бартон, 88 - Луиз, 75; Фабрегас, 89

Судья:

Кевин Френд (Англия)

Место и дата

12 февраля 16:30, Терф Мур, Онлайн-трансляция

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