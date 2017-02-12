«Челси» не смог обыграть «Бернли» (фото)

«Бернли» дома сыграл вничью с «Челси» (1:1) в 25-м туре чемпионата Англии.

Гости открыли счет на 7-й минуте - это сделал Педро Родригес. Однако в середине первого тайма Роберт Брэйдли восстановил равенство.

Лондонский клуб с 60 очками продолжает лидировать в таблице АПЛ, на десять баллов опережая «Тоттенхэм» и «Арсенал». Его сегодняшний соперник с 30 очками - на 12-й строчке.

В следующем туре «Челси» 25 февараля примет «Суонси», а «Бернли» в тот же день сыграет на выезде с «Халл Сити».