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Оланаре вернулся в общую группу ЦСКА

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Продолжается третий зимний сбор ЦСКА в испанском Кампоаморе.

Как сообщается на официальном сайте армейцев, сегодня на утренней тренировке в общей группе работал нападающий Аарон Оланаре. Напомним, в последнем матче на втором сборе он получил сильный удар в область бедра и выбыл из строя.

Ожидается, что капитан команды Игорь Акинфеев в понедельник должен приступить к работе на поле. Два других футболиста, Витиньо и Зоран Тошич, будут тренироваться в общей группе со вторника.

Планируется, что еще через несколько дней сможет работать наравне со всеми и Бибрас Натхо.

Стали известны имена трех соперников ЦСКА на третьем сборе, а также места проведения и время начала матчей. 15 февраля армейцы сыграют в гостях с испанской «Картахеной» (20:00 мск), 22 февраля – в Кампоаморе с «Уфой» (17:30 мск), а 25 февраля в Ла Манге – с норвежской командой «Буде-Глимт» (19:00 мск).


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