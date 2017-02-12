Этот день в истории. Дмитрию Лоськову исполнилось 43 года
Сегодня отмечает день рождения известный российский футболист, полузащитник Дмитрий Лоськов, который сейчас работает в тренерском штабе «Локомотива». Ему исполнилось 43 года.
Сегодня отмечает день рождения известный российский
футболист, полузащитник Дмитрий Лоськов, который сейчас работает в тренерском
штабе «Локомотива». Ему исполнилось 43 года.
В качестве игрока Лоськов выступал за «Локомотив», «Ростсельмаш»
и «Сатурн», а также сборную России. Наибольших успехов он достиг в составе «Локомотива».
В этой команде он дважды становился чемпионом России, трижды завоевывал
серебряные и бронзовые медали. Также Лоськов три раза выигрывал Кубок России и
два раза – Суперкубок России. Дважд признавался лучшим игроком России по
результатам опроса футболистов.
С 2016 года Лоськов входит в тренерский штаб «Локомотива».