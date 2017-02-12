Махарбек Каргинов: На месте Митриона, я бы попытался «зарубиться» с Федором на ближней дистанции
Российский боец смешанного стиля Махарбек Каргинов — о предстоящем поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом на турнире Bellator, который пройдет 19 февраля.
«Фаворитом является Федор. Но наш спорт непредсказуем и может случиться все, что угодно. Надеюсь, что никакого апсета не будет. Думаю, что поединок завершится досрочно. Мой прогноз — победа Федора сабмишеном или добиванием в партере. Но Емельяненко не стоит забывать, что Митрион обладает нокаутирующим ударом. Ни в коем случае нашему бойцу не нужно лезть в «рубку». На месте американца я бы попытался именно «зарубиться» в ближнем бою. Федору же нужно вспомнить самбистские навыки», - сказал Каргинов «Советскому спорту».
«Советский спорт» сравнивает спортсменов по различных показателям. Федор — фаворит. Сравнительные характеристики Емельяненко и Митриона
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