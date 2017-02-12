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Мужская сборная России стала второй в эстафете на этапе Кубка мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по шорт-треку в Минске (Белоруссия) состоялась мужская эстафета на дистанции 5000 метров. Второе место заняла сборная России.

За сборную России выступали Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Виктор Ан и Александр Шульгинов. Первое место заняла сборная Голландии. Третьей стала команда Казахстана.

Шорт-трек. Кубок мира. Шестой этап. Минск (Белоруссия), 12 февраля

Мужчины. Эстафета

5000 м

1. Голландия

2. Россия (Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Виктор Ан, Александр Шульгинов)

3. Казахстан

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