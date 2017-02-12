Мужская сборная России стала второй в эстафете на этапе Кубка мира
На этапе Кубка мира по шорт-треку в Минске (Белоруссия)
состоялась мужская эстафета на дистанции 5000 метров. Второе место заняла
сборная России.
За сборную России выступали Владимир
Григорьев, Денис Айрапетян, Виктор Ан и Александр Шульгинов. Первое
место заняла сборная Голландии. Третьей стала команда Казахстана.
Шорт-трек. Кубок мира. Шестой этап. Минск (Белоруссия), 12 февраля
Мужчины.
Эстафета
5000 м
1. Голландия
2. Россия (Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Виктор Ан, Александр Шульгинов)
3. Казахстан
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