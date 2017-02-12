«Андерлехт» обыграл «Зюлте-Варегем» перед встречей с «Зенитом»

«Андерлехт» в матче 26-го тура чемпионата Бельгии дома обыграл «Зюлте-Варегем» со счетом 4:2.

На голы Софьяна Ханни, Массимо Бруно, Юри Тилеманса и Александра Кипчу гости ответили дублем Мбайе Лейе.

После этой встречи брюссельская команда расположилась на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. «Зюлте-Варегем» имеет на пять очков меньше и занимает третью строчку.

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Следующий матч «Андерлехт» проведет в 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита». Встреча пройдет 16 февраля в Бельгии и начнется в 23:05. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.