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«Ницца» не сумела обыграть «Ренн» и осталась на третьем месте в чемпионате Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 25-го тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Ниццей» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

В составе хозяев отличились Морган Амальфитано и Джованни Сио.  У «Ниццы» забивали Анаастасиос Донис и Валентен Эссерик.

«Ницца» набрала 53 очка и осталась на третье месте в чемпионате Франции. У «Ренна» 33 очка и десятое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

25-й тур 

Матч

Ренн - Ницца - 2:2 (2:0)

Голы

Амальфитано 7 (1:0). Сьо 21 (2:0). Донис 59 (2:1). Эссерик 81 (2:2).

Состав

Ренн: Костиль, Мендеш, Данзе, Бенсебайни (Каваре, 75), Гнаньон (Фернандес, 46), Шантом, Андре, Мубеле (Калулу, 64), Амальфитано, Прчич, Сьо

Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт, Суке, Данте (Ле Марчан, 75), Сипрьен, Козьелло (Оббади, 63), Бельханда, Эссерик, Сери, Плеа (Донис, 43)

Предупреждения:

Мендеш, 90 - Бельханда, 84; Байсс, 90

Судья:

Йоан Амель (Франция)

Место и дата

12 февраля 17:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция

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