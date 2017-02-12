«Ницца» не сумела обыграть «Ренн» и осталась на третьем месте в чемпионате Франции

читайте также

Лига 1. 25-й тур. «Ренн» - «Ницца», «Нант» - «Марсель» и другие матчи. Онлайн Все матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».

«Монако» разгромил «Метц» и лидирует в чемпионате Франции Матч 25-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Метцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Монако».

«Лион» на выезде уступил «Генгаму» Матч 25-го тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «Лионом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Генгама».

Трагедия на стадионе Анголы, 37 сэйвов Василевского и три очка Панарина. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.

Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить на выезде «Бордо» В матче 25-го тура чемпионата Франции «Бордо» на своем поле проиграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:3.

Йованович попал в символическую сборную тура Лиги 1 после первой игры за «Бордо» Французское издание L’Equipe включило защитника «Бордо» Вукашина Йовановича в символическую сборную 24-го тура Лиги 1.

Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом? «Советский спорт» порассуждал на тему возможного переезда форварда дортмундской «Боруссии».

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции Вице-президент «Монако» Вадим Васильев дисквалифицирован на две игры чемпионата Франции за критику работы арбитров.

Победа «Милана» вдевятером и «Алавес» в финале Кубка Испании. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.

Гол Пайе помог «Марселю» обыграть «Генгам» В матче 24-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле обыграл «Генгам» со счетом 2:0.

Лига 1. 24-й тур. «Лион» разгромил «Нанси», «Марсель обыграл «Генгам» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 24-го тура чемпионата Франции.

«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и сравнялась по очкам с «ПСЖ» в чемпионате Франции Матч 24-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Сент-Этьеном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ниццы».

«Лион» разгромил «Нанси» Матч 24-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Нанси» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Лиона».

Хотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпионом «ССФ» оценивает, насколько прочны позиции лидеров в пяти ведущих европейских чемпионатах

Набиль Фекир: Из топ-чемпионатов предпочитаю испанский, но о переходе подумаю после окончания сезона Форвард «Лиона» Набиль Фекир отметил, что он не против в будущем поиграть в Испании.

Тьерри Анри: Две команды могут скинуть «ПСЖ» с пьедестала, но мне хочется, чтобы чемпионом стал «Монако» Бывший игрок сборной Франции Тьерри Анри - о чемпионате Франции.

Марсьяль хочет покинуть «Юнайтед» из-за непростых отношений с Моуринью Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль принял решение покинуть английский клуб грядущим летом.

«Монако» обыграл «Монпелье» и продолжает лидировать в чемпионате Франции Матч 24-го тура чемпионата Франции между «Монпелье» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монако».

«Бордо» на выезде разгромил «Кан» Матч 24-го тура чемпионата Франции между «Каном» и «Бордо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Бордо».