«Ницца» не сумела обыграть «Ренн» и осталась на третьем месте в чемпионате Франции
Матч 25-го тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Ниццей»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
В составе хозяев отличились Морган Амальфитано и Джованни
Сио. У «Ниццы» забивали Анаастасиос
Донис и Валентен Эссерик.
«Ницца» набрала 53 очка и осталась на третье месте в чемпионате Франции. У «Ренна» 33 очка и десятое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
25-й тур
Матч
Голы
Амальфитано 7 (1:0). Сьо 21 (2:0). Донис 59 (2:1). Эссерик 81 (2:2).
Состав
Ренн: Костиль, Мендеш, Данзе, Бенсебайни (Каваре, 75), Гнаньон (Фернандес, 46), Шантом, Андре, Мубеле (Калулу, 64), Амальфитано, Прчич, Сьо
Ницца: Кардинале, Байсс, Дальберт, Суке, Данте (Ле Марчан, 75), Сипрьен, Козьелло (Оббади, 63), Бельханда, Эссерик, Сери, Плеа (Донис, 43)
Предупреждения:
Мендеш, 90 - Бельханда, 84; Байсс, 90
Судья:
Йоан Амель (Франция)
Место и дата
12 февраля 17:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция