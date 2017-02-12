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«Интер» обыграл «Эмполи» и поднялся на четвертое место в серии А

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 24-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Эмполи» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Интера».

В составе победителей отличились Эдер и Антонио Кандрева. «Интер» набрал 45 очков и поднялся на четвертое место в чемпионате Италии. У «Эмполи» 22 очка и 17-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

24-й тур

Матч

Интер - Эмполи - 2:0 (1:0)

Голы

Эдер 14 (1:0). Кандрева 54 (2:0).

Состав

Интер: Ханданович, Мурильо, Миранда, Д'Амброзио (Ансальди, 46), Медель, Мариу, Кандрева, Кондогбиа, Гальярдини, Эдер (A. Pinamonti, 80), Паласио (Габриэл, 74)

Эмполи: Скорупски, Лаурини, Димарко (Барба, 64), Веселы, Чосич, Диуссе, Эль-Каддури (Тельо, 82), Кроче, Крунич (Зайц, 76), Маккароне, Пуккиарелли

Предупреждения:

Кондогбиа, 45 - Эль-Каддури, 42; Димарко, 49

Судья:

Доменико Чели (Италия)

Место и дата

12 февраля 17:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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