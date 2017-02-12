«Интер» обыграл «Эмполи» и поднялся на четвертое место в серии А
Матч 24-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Эмполи»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Интера».
В составе победителей отличились Эдер и Антонио Кандрева. «Интер»
набрал 45 очков и поднялся на четвертое место в чемпионате Италии. У «Эмполи»
22 очка и 17-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
24-й тур
Матч
Голы
Эдер 14 (1:0). Кандрева 54 (2:0).
Состав
Интер: Ханданович, Мурильо, Миранда, Д'Амброзио (Ансальди, 46), Медель, Мариу, Кандрева, Кондогбиа, Гальярдини, Эдер (A. Pinamonti, 80), Паласио (Габриэл, 74)
Эмполи: Скорупски, Лаурини, Димарко (Барба, 64), Веселы, Чосич, Диуссе, Эль-Каддури (Тельо, 82), Кроче, Крунич (Зайц, 76), Маккароне, Пуккиарелли
Предупреждения:
Кондогбиа, 45 - Эль-Каддури, 42; Димарко, 49
Судья:
Доменико Чели (Италия)
Место и дата
12 февраля 17:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция