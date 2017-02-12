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Тибо Куртуа: «Челси» может быть доволен очком, заработанным в матче с «Бернли»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа подвел итог выездной встрече 25-го тура чемпионата Англии с «Бернли» (1:1).

«Бернли» с его рекордной домашней серией - тяжелый соперник по выездной игре, - цитирует Куртуа BBC Sport. - Поле было не лучшего качества, шел снег, было холодно, однако в такой неидеальной ситуации мы начали хорошо. Забили первыми, но потом пропустили со свободного удара, выполняя который Брэйдли показал свое мастерство. После пропущенного мяча мы не могли обрести свою игру первые 20 минут, с трудом создавали моменты. В итоге мы можем быть довольными очком, заработанным в этой игре». 

Матч

Бёрнли - Челси - 1:1 (1:1)

Голы

Педро 7 (0:1). Брэйди 24 (1:1).

Состав

Бёрнли: Хитон, Кин, Лоутон, Уорд, Ми, Бартон, Вествуд, Бойд, Брэйди (Эрфилд, 65), Барнс, Грэй (Воукс, 82)

Челси: Куртуа, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Азар, Канте, Мозес (Виллиан, 72), Матич (Фабрегас, 67), Коста, Педро (Батшуайи, 87)

Предупреждения:

Вествуд, 69; Лоутон, 77; Бартон, 88 - Луиз, 75; Фабрегас, 89

Судья:

Кевин Френд (Англия)

Место и дата

12 февраля 16:30, Терф Мур, Онлайн-трансляция

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