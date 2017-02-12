Бэйл вернулся к тренировкам в общей группе «Реала» (фото)
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл приступил к тренировкам в общей группе команды, сообщает ее официальный твиттер.
Напомним, 27-летний валлиец не играет с 22 ноября, когда получил травму в матче Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:1).
Предполагается, что Бэйл сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», который пройдет 7 марта в Италии.
💪⚽️👏 #RMCity— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 12 февраля 2017 г.
¡Mirad quién 🐲 está de vuelta con el grupo!#HalaMadrid pic.twitter.com/8llh3kSqIj
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически