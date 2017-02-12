Бэйл вернулся к тренировкам в общей группе «Реала» (фото)

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«Барселоне» разрешат подписать нового игрока на замену Видалю Защитник «Барселоны» Алеиш Видаль выбыл до конца сезона. В связи с этим Ла Лига пойдет на уступке команде.

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«Вильярреал» и «Малага» сыграли вничью Матч 22-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Малагой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Альваро Мората: Победить «Наполи» будет особенно приятно из-за моего прошлого в «Ювентусе» Форвард «Реала» Альваро Мората, выступавший два года в «Ювентусе», высказался о матчах с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Защитник «Осасуны» Боннин получил перелом ноги в матче с «Реалом» Защитник «Осасуны» Тано Боннин получил тяжелую травму в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:3), который прошел в субботу.

В матче с «Осасуной» в Модрича бросили зажигалкой Болельщики «Осасуны» бросили зажигалку в полузащитника «Реала» Луку Модрича в матче команд в 22-м туре примеры на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне.

В «Реале» уверены, что подпишут Де Хеа или Куртуа В летнее трансферное окно «Реал» приобретет голкипера из английской премьер-лиги, сообщил испанский журналист Гильем Балаге.

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Защитник «Барселоны» Видаль выбыл на пять месяцев из-за травмы Полузащитник «Барселоны» Алеиш Видаль в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (6:0) получил серьезную травму лодыжки и выбыл, как минимум на пять месяцев, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

«Реал» обыграл на выезде «Осасуну» в матче 20-го тура Примеры В матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде обыграл «Осасуну» со счетом 3:1.

«Атлетик» обыграл «Депортиво» Матч 22-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Атлетика». В составе победителей отличились Ариц Адурис и Икер Муниаин. У «Депортиво» гол в активе Эмре Чолака.

Суарес догнал Луиса Энрике по голам за «Барселону» Дубль в ворота «Алавеса» в матче 22-го тура примеры (6:0) позволил форварду «Барселоны» Луису Суаресу сравняться по голам с нынешним главным тренером каталонцев Луисом Энрике.

Алеиш Видаль получил серьезную травму в матче с «Алавесом» (фото) В концовке матча 22-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (6:0) серьезную травму получил защитник «Барселоны» Алеиш Видаль. Он покинул поле на носилках.

«Барселона» разгромила «Алавес» со счетом 6:0 Матч 22-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Барселоной» завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Барсы».

«Бетис» и «Валенсия» сыграли вничью Матч 22-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Валенсией» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«Бетис» - «Валенсия». Хозяева вышли на поле в футболках с надписью «Мы все – Зозуля» (фото) Перед матчем чемпионата Испании «Бетис» - «Валенсия» игроки хозяев вышли на поле в футболках, на которых было написано «Мы все – Зозуля». Так они поддержали своего партнера по клубу в ситуации с арендой в «Райо Вальекано».

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