Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Бёрнли1 : 1Челси
Хоккей  Швеция2 : 3Финляндия
Хоккей  Россия4 : 2Чехия
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Атлетико- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Уфа» не смогла договориться со «Спартаком» о переходе Пуцко

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Защитник «Спартака» Александр Пуцко не перейдет в «Уфу». Об этом сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Мы не смогли договориться со «Спартаком». Больше по финансовым причинам», - цитирует Газизова ТАСС.

Ранее Пуцко находился на просмотре в «Уфе». Защитник находится в структуре «Спартака» с 2007 года, за основную команду дебютировал в 2013 году, с тех пор провел за нее четыре игры.

В текущем сезоне 23-летний Александр Пуцко провел десть матчей за «Спартак-2» и один – за «Спартак».

«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«У меня вопросы к Каррере и Луческу». Обзор Евгения Ловчева«У меня вопросы к Каррере и Луческу». Обзор Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует актуальные темы.«Локомотив» отказался от Колкера«Локомотив» прервал переговоры о переходе из «Куинз Парк Рейнджерс» защитника Стивена Колкера, сообщает The Sun.«Барселоне» разрешат подписать нового игрока на замену ВидалюЗащитник «Барселоны» Алеиш Видаль выбыл до конца сезона. В связи с этим Ла Лига пойдет на уступке команде.Георгий Тигиев: Все хотят оказаться в «Спартаке»Защитник «Анжи» Георгий Тигиев высказался о возможном переходе в «Спартак».Ари остается, «Спартак» выбрал Шандао? Свежие трансферные новости и слухиАри остается, «Спартак» выбрал Шандао? Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Амкар» хочет купить защитника Грицаенко, но руководство «Луч-Энергии» не отвечаетИсполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал, почему клуб не может оформить переход из «Луч-Энергии» защитника Алексея Грицаенко.Евгений Кречетов: Мы ищем клуб Дьякову, но если не найдем, он останется в «Динамо»Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов высказался о будущем защитника Виталия Дьякова.Агент: Ари остается в «Краснодаре», интерес из Китая – это неправдаАгент форварда «Краснодара» Ари опроверг информацию о том, что 31-летний бразилец может продолжить карьеру в Китае.Денис Глушаков: Цымбаларь - один из кумиров российского футболаКапитан «Спартака» Денис Глушаков в своем твиттере опубликовал фото с бывшим полузащитником красно-белых Ильей Цымбаларем.Агент Лобанцева: Рассматриваем варианты аренды в премьер-лиге и ФНЛПредставитель голкипера «Локомотива» Мирослава Лобанцева Сергей Пушкин рассказал о вариантах продолжения карьеры 21-летнего вратаря.Кевин Кураньи: В вылете «Динамо» виноваты игроки и, возможно, тренерыКевин Кураньи: В вылете «Динамо» виноваты игроки и, возможно, тренерыНападающий Кевин Кураньи – о положении «Динамо», Фарфане в «Локо», Китае и совместной работе с Гурамом Аджоевым и Эриком Штоффельсхаусом.ЦСКА рассматривает кандидатуру бразильца КлайсонаПолузащитник «Понте Преты» Клайсон может продолжить карьеру в ЦСКА, об этом сообщил представитель игрока Ролим Кармо.«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.В «Реале» уверены, что подпишут Де Хеа или КуртуаВ летнее трансферное окно «Реал» приобретет голкипера из английской премьер-лиги, сообщил испанский журналист Гильем Балаге.На «Спартак» обрушилась стихия. Обзор сборов (видео)На «Спартак» обрушилась стихия. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Роман Зобнин: Погода чуть подпортила мне день рожденияПолузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, каково это встречать день рождения на сборах.«Спартак» или «Зенит». Где будет лучше Полозу?«Спартак» или «Зенит». Где будет лучше Полозу?Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о Дмитрии Полозе, интерес к которому проявляют топ-клубы премьер-лиги.«Ростов» продолжает просматривать СорокинаЗащитник «Сахалина» Андрей Сорокин тренируется вместе с «Ростовом».Григорьев согласился на аренду в «Оренбург»Полузащитник «Ростова» Максим Григорьев продолжит карьеру в «Оренбурге».«Милан» и «Ювентус» претендуют на Бальде Кейта«Милан» и «Ювентус» поборются летом за полузащитника «Лацио» Бальде Кейта. 21-летний сенегалец с большой вероятностью покинет клуб после окончания сезона из-за непростых отношений с президентом «Лацио» Клаудио Лотито.
Главные новости
Биатлон
Подчуфарова, Старых, Акимова и Слепцова выступят в индивидуальной гонке на чемпионате мира
Футбол
Митрюшкин пропустил два гола от аутсайдера, но его «Сьон» победил
Хоккей
Шестеркин, Рыков и Капризов признаны лучшими игроками шведского этапа Еврохоккейтура в своих амплуа
MMA
Дерек Брансон: Решение судей отдать победу Силве вызывает смех
Шорт-трек
Женская сборная России по шорт-треку выиграла эстафету на Кубке мира
Футбол
Антонио Конте: Мы должны быть разочарованы
MMA
Валерий Мясников: У Емельяненко есть все шансы «выключить» Митриона
Футбол
«Уфа» не смогла договориться со «Спартаком» о переходе Пуцко
Футбол
Бэйл вернулся к тренировкам в общей группе «Реала» (фото)
Футбол
Тибо Куртуа: «Челси» может быть доволен очком, заработанным в матче с «Бернли»
все новости
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Пуцко
Александр Пуцковсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы