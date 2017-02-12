«Уфа» не смогла договориться со «Спартаком» о переходе Пуцко
Защитник «Спартака» Александр Пуцко не перейдет в «Уфу». Об
этом сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
«Мы не смогли договориться со «Спартаком». Больше по финансовым
причинам», - цитирует Газизова ТАСС.
Ранее Пуцко находился на просмотре в «Уфе». Защитник находится в
структуре «Спартака» с 2007 года, за основную команду дебютировал в 2013 году,
с тех пор провел за нее четыре игры.
В текущем сезоне 23-летний Александр Пуцко провел десть матчей за «Спартак-2» и один – за «Спартак».
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