«Уфа» не смогла договориться со «Спартаком» о переходе Пуцко

Защитник «Спартака» Александр Пуцко не перейдет в «Уфу». Об этом сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Мы не смогли договориться со «Спартаком». Больше по финансовым причинам», - цитирует Газизова ТАСС.

Ранее Пуцко находился на просмотре в «Уфе». Защитник находится в структуре «Спартака» с 2007 года, за основную команду дебютировал в 2013 году, с тех пор провел за нее четыре игры.



В текущем сезоне 23-летний Александр Пуцко провел десть матчей за «Спартак-2» и один – за «Спартак».

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