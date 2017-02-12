Валерий Мясников: У Емельяненко есть все шансы «выключить» Митриона

Российский боец смешанного стиля Валерий Мясников — о предстоящем поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом на турнире Bellator 172, который состоится 19 февраля.

«Оба возрастные бойцы. Но у тяжеловесов это нормальное явление. У Федора есть все шансы «выключить» соперника. Митрион — «пробитый» боец, уже бывал в нокаутах. Многое будет зависеть от тактики на поединок. Думаю, что Федор на этот раз будет действовать осторожней и не допустит ошибок. «Рубиться» не станет, так как у Митриона много побед нокаутами. Емельяненко попытается переиграть соперника в борьбе и «забить» его в партере», - сказал Мясников «Советскому спорту».

«Советский спорт» сравнивает спортсменов по различных показателям.