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Валерий Мясников: У Емельяненко есть все шансы «выключить» Митриона

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Валерий Мясников — о предстоящем поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом на турнире Bellator 172, который состоится 19 февраля.

«Оба возрастные бойцы. Но у тяжеловесов это нормальное явление. У Федора есть все шансы «выключить» соперника. Митрион — «пробитый» боец, уже бывал в нокаутах. Многое будет зависеть от тактики на поединок. Думаю, что Федор на этот раз будет действовать осторожней и не допустит ошибок. «Рубиться» не станет, так как у Митриона много побед нокаутами. Емельяненко попытается переиграть соперника в борьбе и «забить» его в партере», - сказал Мясников «Советскому спорту».

«Советский спорт» сравнивает спортсменов по различных показателям. Федор — фаворит. Сравнительные характеристики Емельяненко и Митриона
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