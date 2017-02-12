Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Бёрнли1 : 1Челси
Хоккей  Швеция2 : 3Финляндия
Хоккей  Россия4 : 2Чехия
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Атлетико- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Вольфсбург» обыграл «Хоффенхайм»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 20-го тура чемпионата Германии между «Вольфсбургом» и «Хоффенхаймом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вольфсбурга».

В составе победителей отличились Максимилиан Арнольд и Даниэль Дидави. У «Хоффенхайма» гол в активе Стивена Цубера.

«Хоффенхайм» с 35 очками остался на пятом месте в чемпионате Германии. У «Вольфсбурга» 22 очка и 14-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

20-й тур

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бундеслига. 20-й тур. «Вольфсбург» - «Хоффенхайм», «Фрайбург» - «Кельн» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Майк Вальпургис: Нейтрализовали большинство моментов «Баварии», но в атаке допустили много ошибокГлавный тренер «Ингольштадта» Майк Вальпургис прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» (0:2) в матче 20-го тура чемпионата ГерманииФилипп Лам: Когда забиваешь на последних минутах, то должен благодарить удачуПолузащитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал победу своей команды над «Ингольштадтом» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Германии.Карло Анчелотти: Это важная победа, за которую мы бились изо всех силГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды над «Ингольштадтом» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Германии.«Шальке» обыграл «Герту»Матч 20-го тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Гертой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шальке».Видаль и Роббен принесли «Баварии» победу над «Ингольштадтом»«Бавария» вырвала победу у «Ингольштадта» (2:0) в матче 20-го тура бундеслиги.Дортмундская «Боруссия» на выезде уступила «Дармштадту»Матч 20-го тура чемпионата Германии между «Дармштадтом» и дортмундской «Боруссией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Дармштадта».«РБ Лейпциг» дома уступил «Гамбургу»Матч 20-го тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Гамбургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Гамбурга».«Байер» обыграл «Айнтрахт» благодаря дублю ЧичаритоМатч 20-го тура чемпионата Германии между леверкузенским «Байером» и франкфуртским «Айнтрахтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 3:0 в пользу «Байера».«Майнц» обыграл «Аугсбург» в матче 20-го тура БундеслигиВ матче 20-го тура чемпионата Германии «Майнц» обыграл на своем поле «Аугсбург» со счетом 2:0.Карло Анчелотти: «Ингольштадт» силен в единоборствах и играет очень интенсивноГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Ингольштадтом». Напомним, что командам предстоит сыграть в 20-м туре чемпионата Германии.«Боруссия» (Д) наказана закрытием фанатской трибуны на один матч из-за поведения болельщиковНемецкий футбольный союз применил санкции к дортмундской «Боруссии». Причина – поведение болельщиков команды.Тухель – основной кандидат на пост наставника «Арсенала»В руководстве лондонского «Арсенала» планируют грядущим летом назначить нового главного тренера. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?«Советский спорт» порассуждал на тему возможного переезда форварда дортмундской «Боруссии».Ули Хенесс: Попытки Дугласа Косты поднять себе зарплату в «Баварии» не пройдутПрезидент «Баварии» Ули Хенесс предупредил полузащитника команды Дугласа Коста, что его публичные заявления не помогут ему в переговорах о продлении контракта.Матс Хуммельс: Не согласен с тем, что ошибки судей всегда должны быть частью футбола. Я за видеоповторыЗащитник «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс высказался за широкое применение в мировом футболе практики видеоповторов.«Боруссия» оценила Обамеянга в 70 миллионов евроДортмундская «Боруссия» готова будущим летом отпустить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в другой клуб за 70 миллионов евро.Михаэль Баллак: В «Баварии» у Озила будет больше шансов выиграть трофейБывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак посоветовал полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу вернуться в бундеслигу.Манчини может возглавить «Милан»Следующий сезон «Милан» может начать под руководством нового главного тренера. По данным Corriere dello Sport, компания Sino Europe – Sports, которая в ближайшее время завершит сделку по приобретению клуба, хочет видеть главным тренером команды Роберто Манчини.Хотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпиономХотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпионом«ССФ» оценивает, насколько прочны позиции лидеров в пяти ведущих европейских чемпионатах
Главные новости
Биатлон
Подчуфарова, Старых, Акимова и Слепцова выступят в индивидуальной гонке на чемпионате мира
Футбол
Митрюшкин пропустил два гола от аутсайдера, но его «Сьон» победил
Хоккей
Шестеркин, Рыков и Капризов признаны лучшими игроками шведского этапа Еврохоккейтура в своих амплуа
MMA
Дерек Брансон: Решение судей отдать победу Силве вызывает смех
Шорт-трек
Женская сборная России по шорт-треку выиграла эстафету на Кубке мира
Футбол
Антонио Конте: Мы должны быть разочарованы
MMA
Валерий Мясников: У Емельяненко есть все шансы «выключить» Митриона
Футбол
«Уфа» не смогла договориться со «Спартаком» о переходе Пуцко
Футбол
Бэйл вернулся к тренировкам в общей группе «Реала» (фото)
Футбол
Тибо Куртуа: «Челси» может быть доволен очком, заработанным в матче с «Бернли»
все новости
Хоффенхайм
Хоффенхаймкалендарьстатистика
Вольфсбург
Вольфсбургкалендарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости