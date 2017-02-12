«Вольфсбург» обыграл «Хоффенхайм»
Матч 20-го тура чемпионата Германии между «Вольфсбургом» и «Хоффенхаймом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вольфсбурга».
В составе победителей отличились Максимилиан Арнольд и Даниэль
Дидави. У «Хоффенхайма» гол в активе Стивена Цубера.
«Хоффенхайм» с 35 очками остался на пятом месте в чемпионате
Германии. У «Вольфсбурга» 22 очка и 14-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
20-й тур
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