Антонио Конте: Мы должны быть разочарованы
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал выездную ничью с «Бернли» (1:1) в 25-м туре чемпионата Англии.
«Мы должны быть разочарованы, потому что эта та игра, которую мы могли выиграть, - цитирует итальянского специалиста BBC Sport. - Жаль, мы начали очень хорошо, создали шансы, чтобы забить, но затем «Бернли» отыгрался со свободного удара. Сейчас важно начать заново. До конца сезона еще долгий путь. Нужно работать, играть в свой футбол и сражаться».
Матч
Голы
Педро 7 (0:1). Брэйди 24 (1:1).
Состав
Бёрнли: Хитон, Кин, Лоутон, Уорд, Ми, Бартон, Вествуд, Бойд, Брэйди (Эрфилд, 65), Барнс, Грэй (Воукс, 82)
Челси: Куртуа, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Азар, Канте, Мозес (Виллиан, 72), Матич (Фабрегас, 67), Коста, Педро (Батшуайи, 87)
Предупреждения:
Вествуд, 69; Лоутон, 77; Бартон, 88 - Луиз, 75; Фабрегас, 89
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
12 февраля 16:30, Терф Мур, Онлайн-трансляция