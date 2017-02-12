Алексей Жернаков: Бой Емельяненко – Митрион будет ярким
Промоутер Алексей Жернаков поделился ожиданиями от
поединка между россиянином Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом.
«Бой будет быстрый, яркий. Спортсмены начнут без разведки, и поединок будет тяжелым как для Емельяненко, так и для Митриона. Россиянину предстоит непростая задача, несмотря на его заслуги. На стороне Федора опыт: если он победит, то никто не удивится, а победа Митриона станет для представителя США отличным подспорьем на будущее. Федору легко не будет - у них шансы в февральском бое 50 на 50», - цитирует Жернакова Газета.ру.
Бой Емельяненко и Митриона состоится 18
февраля в Сан-Хосе (США).
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