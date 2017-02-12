Женская сборная России по шорт-треку выиграла эстафету на Кубке мира
На этапе Кубка мира по шорт-треку в Минске
(Белоруссия) состоялась эстафета на дистанции 3000 метров у женщин. Победу в
ней одержала сборная России.
За российскую команду выступали Татьяна Бородулина, Екатерина Константинова, Софья
Просвирнова и Евгения Захарова. Второе место заняла сборная Италии.
Третьей стала команда Южной Кореи.
Шорт-трек. Кубок мира
Минск (Белоруссия)
Эстафета. 3000
м
1. Россия
(Татьяна Бородулина, Екатерина Константинова, Софья Просвирнова, Евгения
Захарова)
2. Италия
3. Южная Корея
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