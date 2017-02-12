Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Бёрнли1 : 1Челси
Хоккей  Швеция2 : 3Финляндия
Хоккей  Россия4 : 2Чехия
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Атлетико- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Женская сборная России по шорт-треку выиграла эстафету на Кубке мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по шорт-треку в Минске (Белоруссия) состоялась эстафета на дистанции 3000 метров у женщин. Победу в ней одержала сборная России.

За российскую команду выступали Татьяна Бородулина, Екатерина Константинова, Софья Просвирнова и Евгения Захарова. Второе место заняла сборная Италии. Третьей стала команда Южной Кореи.

Шорт-трек. Кубок мира

Минск (Белоруссия)

Эстафета. 3000 м

1. Россия (Татьяна Бородулина, Екатерина Константинова, Софья Просвирнова, Евгения Захарова)

2. Италия

3. Южная Корея

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мужская сборная России стала второй в эстафете на этапе Кубка мираНа этапе Кубка мира по шорт-треку в Минске (Белоруссия) состоялась мужская эстафета на дистанции 5000 метров. Второе место заняла сборная России.Ефременкова стала серебряным призером этапа Кубка мира по шорт-треку на дистанции 1500 метровНа этапе Кубка мира по шорт-трек в Минске (Белоруссия) состоялись соревнования на дистанции 1500 метров у женщин. В тройку лучших попала российская спортсменка Екатерина Ефременкова.Юсков, Елистратов, Заварзина. За кого болеть на выходных?Юсков, Елистратов, Заварзина. За кого болеть на выходных?«Советский спорт» составил гид – за кем следить и на кого надеяться в ближайшие три дня.Мужская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по шорт-трекуНа этапе Кубка мира по шорт-треку Дрездене (Германия) состоялись эстафеты. У мужчин победу одержала сборная России.Просвирнова завоевала бронзу на юниорском ЧМ по шорт-треку, женская сборная России стала второй в эстафетеВ Инсбруке (Австрия) завершился юниорский чемпионат мира по шорт-треку. В число его призеров попала россиянка Софья Просвирнова.«Золото в женской гонке – как в три в мужской!»«Золото в женской гонке – как в три в мужской!»Минувший уик-энд принес россиянам целый урожай медалей на главных стартах в зимних видах спорта.Екатерина Константинова: Очень старалась выиграть медальОбладательница бронзовой награды чемпионата Европы по шорт-треку в многоборье россиянка Екатерина Константинова подвела итог своего выступления на турнире.Просвирнова победила на дистанции 1000 м на ЧЕ в Турине, Константинова – третьяРоссиянка Софья Просвирнова одержала победу на чемпионате Европы по шорт-треку на дистанции 1000 метров.Елистратов победил на дистанции 1500 м на ЧЕ в Турине, Просвирнова – втораяВ итальянском Турине проходит чемпионат Европы по шорт-треку. Сегодняшний день стал удачным для российских спортсменов.Ан выиграл забег на 1000 м и досрочно стал чемпионом России в многоборьеШестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан победил в финале A на дистанции 1000 м на чемпионате России в многоборье.Тренер Андрей Максимов: Допинга в сборной России по шорт-треку быть не может, нам нечего боятьсяГлавный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов решительно отверг подозрения в приеме его подопечными запрещенных препаратов.День в истории. Софье Просвирновой – 19 лет!20 декабря свое 19-летие празднует одна из самых талантливых шорт-трекисток современности, россиянка Софья Просвирнова.Виктор Ан: Я остался в спорте не из-за денегВиктор Ан: Я остался в спорте не из-за денегТренерский штаб сборной России определил состав команды на два стартовых этапа Кубка мира, которые пройдут в Калгари и Солт-Лейк Сити.Софья Просвирнова: Начали закладывать базу, чтобы хорошо выступить на Олимпиаде в КорееПетербургская шорт-трекистка Софья Просвирнова рассказала о подготовке к Олимпийским играм в Пхенчхане.Просвирнова стала победительницей чемпионата Москвы по шорт-трекуПетербургская шорт-трекистка Софья Просвирнова выиграла забег на 500 м в финале чемпионата Москвы.Виктор Ан: Я выступлю на чемпионате России и пока не планирую завершать карьеруШестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан сказал, что планирует выступить на чемпионате России по шорт-треку. Он отметил, что пока не определился с датой завершения карьеры.Екатерина Константинова: После поправки ВАДА по мельдонию наше возвращение в сборную России было делом времениЧлен сборной России по шорт-треку Екатерина Константинова в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделилась мнением о решении ISU о снятии с нее дисквалификации за употребление мельдония.Алексей Кравцов: ISU снял временное отстранение с Кулижникова, Елистратова и КонстантиновойПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) снял временное отстранение с конькобежца Павла Кулижникова и шорт-трекистов Семена Елистратова и Екатерины Константиновой.Себастьян Крос: Хотел остаться в сборной России и просить гражданстваТренер сборной России по шорт-треку Себастьян Крос, покинувший свой пост, рассказал, что хотел остаться в российской команде до Олимпийских игр в 2018 году.Алексей Кравцов: Крос покидает пост главного тренера сборной России по шорт-трекуПрезидент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов сообщил, что французский специалист Себастьян Крос покидает пост главного тренера сборной России по шорт-треку.
Главные новости
Биатлон
Подчуфарова, Старых, Акимова и Слепцова выступят в индивидуальной гонке на чемпионате мира
Футбол
Митрюшкин пропустил два гола от аутсайдера, но его «Сьон» победил
Хоккей
Шестеркин, Рыков и Капризов признаны лучшими игроками шведского этапа Еврохоккейтура в своих амплуа
MMA
Дерек Брансон: Решение судей отдать победу Силве вызывает смех
Шорт-трек
Женская сборная России по шорт-треку выиграла эстафету на Кубке мира
Футбол
Антонио Конте: Мы должны быть разочарованы
MMA
Валерий Мясников: У Емельяненко есть все шансы «выключить» Митриона
Футбол
«Уфа» не смогла договориться со «Спартаком» о переходе Пуцко
Футбол
Бэйл вернулся к тренировкам в общей группе «Реала» (фото)
Футбол
Тибо Куртуа: «Челси» может быть доволен очком, заработанным в матче с «Бернли»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Евгения Захарова
Евгения Захаровавсе новости
Софья Просвирнова
Софья Просвирновавсе новости
Екатерина Константинова
Екатерина Константиновавсе новости
Татьяна Бородулина
Татьяна Бородулинавсе новости