Дерек Брансон: Решение судей отдать победу Силве вызывает смех

Американский боец смешанного стиля Дерек Брансон обрушился с критикой на судей, присудивших ему поражение в поединке с бывшим чемпионом UFC в среднем весе бразильцем Андерсоном Силвой на турнире UFC 208 в Бруклине.

«Это просто невозможно. Я вложил сердце и душу, принял бой, узнав о нем только за три недели до проведения, и деклассировал величайшего бойца всех времен. Решение судей вызывает смех», - написал Брансон в соцсетях.

Напомним, Силва подошел к этой схватке с четырьмя поражениями кряду. Однако ему удалось сломить сопротивление соперника с помощью судей. Все трое отдали победу Силве со счетом 29-28, 29-28, 30-27, что вызвало бурю эмоций у фанатов ММА, экспертов и других бойцов. По статистике всего боя, Силва должен был проиграть, но судьи решили по-другому.