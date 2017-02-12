Шестеркин, Рыков и Капризов признаны лучшими игроками шведского этапа Еврохоккейтура в своих амплуа
Организаторы шведского этапа Еврохоккейтура определили лучших
игроков турнира в каждом из амплуа. Все призы достались россиянам.
Лучшим вратарем был признан Игорь Шестеркин, лучшим защитником –
Егор Рыков, лучшим нападающим Кирилл Капризов.
При этом самым ценным игроком турнира признан швед Карл
Клинберг. В символическую сборную этапа вошли Шестеркин,
Рыков, Капризов и Клинберг, а также российский нападающий Анатолий Голышев и
чешский защитник Адам Полашек. Символическая сборная была составлена по
опросу СМИ.
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