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Шестеркин, Рыков и Капризов признаны лучшими игроками шведского этапа Еврохоккейтура в своих амплуа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Организаторы шведского этапа Еврохоккейтура определили лучших игроков турнира в каждом из амплуа. Все призы достались россиянам.

Лучшим вратарем был признан Игорь Шестеркин, лучшим защитником – Егор Рыков, лучшим нападающим Кирилл Капризов.

При этом самым ценным игроком турнира признан швед Карл Клинберг. В символическую сборную этапа вошли Шестеркин, Рыков, Капризов и Клинберг, а также российский нападающий Анатолий Голышев и чешский защитник Адам Полашек. Символическая сборная была составлена по опросу СМИ.

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