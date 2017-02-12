Митрюшкин пропустил два гола от аутсайдера, но его «Сьон» победил
Российский вратарь швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин отыграл весь матч в очередном туре чемпионата Швейцарии.
«Сьон» до 70-й минуты играл вничью (2:2) с аутсайдером чемпионата «Вадуцем» из Лихтенштейна, однако все же сумел довести матч до победы - 4:2.
На какое-то время «Сьон» переместился на третью строчку, однако его оттуда сместил «Люцерн», обыгравший «Янг Бойз», которому в прошлом туре «Сьон» проиграл 1:3.
«Сьон» до 70-й минуты играл вничью (2:2) с аутсайдером чемпионата «Вадуцем» из Лихтенштейна, однако все же сумел довести матч до победы - 4:2.
На какое-то время «Сьон» переместился на третью строчку, однако его оттуда сместил «Люцерн», обыгравший «Янг Бойз», которому в прошлом туре «Сьон» проиграл 1:3.
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