Митрюшкин пропустил два гола от аутсайдера, но его «Сьон» победил

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Марек Сухи: Митрюшкин входит в тройку лучших вратарей чемпионата Швейцарии Экс-защитник «Спартака» Марек Сухи, выступающий за «Базель», дал большое интервью еженедельнику «Советский спорт футбол», в котором, в частности, хорошо отозвался о бывших игроках красно-белого клуба.

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Большая восьмерка. Чем удивили российские легионеры Европу «Советский спорт» рассказывает о главных подвигах российских легионеров в Европе.

«Спартак» и тут первый. Самедов и еще 8 самых ожидаемых трансферов зимы 2017 Добрая половина слухов зимнего трансферного окна в РФПЛ так или иначе касается красно-белой команды.

Агент Митрюшкина: «Зенит» не интересовался Антоном Агент российского вратаря швейцарского «Сьона» Антона Митрюшкина Михаил Череповский поделился мнением о возможности перехода своего клиента в «Зенит» во время зимнего трансферного окна.

«Сьон» уступил «Санкт-Галлену», Митрюшкин сыграл 90 минут Матч 17-го тура чемпионата Швейцарии между «Санкт-Галленом» и «Сьоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1, за гостей играл российский голкипер Антон Митрюшкин.

Агент Митрюшкина: Есть предметный интерес со стороны клубов бундеслиги, чего не могу сказать о «Зените» Агент голкипера «Сьона» Антона Митрюшкина Михаил Череповский подтвердил предметный интерес к клиенту со стороны ряда клубов.

Нобель Арустамян: Агенты Митрюшкина вступили в переговоры с немецкими клубами Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, какие команды заинтересованы в услугах голкипера «Сьона» Антона Митрюшкина.

Агент Митрюшкина: Антон в «Зените»? Слухи не комментирую Футбольный агент Михаил Череповский, представляющий интересы голкипера молодежной сборной России и швейцарского «Сьона» Антона Митрюшкина, отказался комментировать слухи о возможном переходе его клиента в «Зенит».

Агент Лодыгина: Самое главное – доверие тренера, а оно у Юрия есть Агент Хельмут Рихтер, чьим клиентом является вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин, сообщил, что голкипер не думает о смене клуба.

На Митрюшкина, помимо «Зенита», претендует лидер бундеслиги «Сьон» получил предложение от лидирующего в бундеслигн РБ «Лейпцига» о переходе российского вратаря Антона Митрюшкина, сообщает «Чемпионат».

«Зенит» зимой может купить Митрюшкина «Зенит» в зимнее трансферное окно может купить у «Сьона» вратаря Антона Митрюшкина, сообщает Life.

«Сьон» Митрюшкина проиграл «Базелю» «Сьон» потерпел поражение от «Базеля» (1:2) в матче 16-го тура высшей лиги Швейцарии.