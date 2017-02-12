Швеция уступила Финляндии на Еврохоккейтуре
Матч последнего тура шведского этапа Еврохоккейтура между
сборными Швеции и Финляндии завершился победой финских хоккеистов. Итоговый счет
матча – 3:2 в пользу сборной Финляндии.
В составе победителей и
дубль сделал Вели-Матти Савинайнен, еще одну шайб забросил Ярно Кярки. У
шведов забивали Юхан Рюно и Филип Хольм.
Еврохоккейтур. Шведские игры
3-й тур
Матч
Швеция - Финляндия - 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Голы:
Рюно (Рундблад, Веннстрем), 8:04 (1:0 - бол.). Савинайнен (Койвисто, Наттинен), 24:33 (1:1). Кярки (Наттинен), 33:49 (1:2). Савинайнен (Маннинен), 49:24 (1:3). Хольм (Гюнге, Хендемарк), 50:53 (2:3).
Место и дата
12 февраля 17:30, Скандинавиум, Онлайн-трансляция
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