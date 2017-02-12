«Спартак-2» обыграл «Краснодар-2» в Кубке ФНЛ
«Спартак-2» на кипрском сборе провел свой первый матч в Кубке ФНЛ против «Краснодара-2» и одержал победу.
Встреча группы D завершилась со счетом 2:1.
В составе москвичей отличились Артем Федчук (36-я минута) и Аяз Гулиев (58-я), у краснодарцев – Дмитрий Бакай (62-я).
Ранее в этой группе «Факел» и «Волгарь» разошлись миром (1:1).
15 февраля столичный клуб сыграет с «Волгарем», а «Краснодар-2» - с «Факелом».
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