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«Спартак-2» обыграл «Краснодар-2» в Кубке ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спартак-2» на кипрском сборе провел свой первый матч в Кубке ФНЛ против «Краснодара-2» и одержал победу.

Встреча группы D завершилась со счетом 2:1.

В составе москвичей отличились Артем Федчук (36-я минута) и Аяз Гулиев (58-я), у краснодарцев – Дмитрий Бакай (62-я).

Ранее в этой группе «Факел» и «Волгарь» разошлись миром (1:1).

15 февраля столичный клуб сыграет с «Волгарем», а «Краснодар-2» - с «Факелом». 

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